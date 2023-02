Les voisins de Neymar n'en peuvent plus !

Le message d'Emiliano Martinez pour Kylian Mbappé et ses haters, l'émir du Qatar qui veut s'offrir Manchester United tout en gardant le PSG et les fêtes nocturnes de Neymar qui rendent fou le voisinage. C'est le programme du JDF numéro 1240 !







Les fêtes nocturnes ne Neymar agacent bel et bien le voisinage du Brésilien. Le maire de Bougival a lancé une procédure de conciliation après l'article paru dans Le Parisien concernant les plaintes du voisinage. Les voisins se seraient particulièrement plaint de la dernière soirée organisée dans cette villa de cinq étages, le 5 février dernier, à l'occasion du 31e anniversaire de la star du PSG.





Les confidences d'Emiliano Martinez

Les infos et rumeurs du mercato

Les infos en bref

La revue de presse

Le héros de la finale du dernier Mondial France-Argentine est revenu sur ses célébrations polémiques, ses gestes obscènes et ses chambrages contre Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à France Football. Le portier de l'Albiceleste présente des demi-excuses. "Je n'ai pas eu l'intention de blesser qui que ce soit. La chanson sur Mbappé ? C'est un truc de vestiaire et ça n'aurait jamais dû sortir. Je n'ai rien contre Mbappé, il n'y a rien de personnel. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c'est parce que ce sont des cracks, a lâché Martinez qui est également sur l'épisode de la poupée à l'effigie de l'attaquant parisien, arrivée selon du public. Le temps de la ramasser "deux secondes" et de la "renvoyer". "Comment pourrais-je me moquer de Mbappé? Il m'a mis quatre buts en finale. Il doit penser que c'est moi sa poupée..." a lâché le gardien d'Aston Villa qui voit d'ailleurs l'attaquant parisien remporter plusieurs Ballon d'Or dans sa carrière. Quant à son geste obscène effectué lors de remise du Trophée de meilleur gardien, Martinez raconte qu'il s'agissait d'une simple blague et d'un défi lancé par ses coéquipiers.Quel avenir de Carlo Ancelotti. La Fédération brésilienne a démenti les rumeurs sur un éventuel accord avec le technicien italien pour le poste de sélectionneur. l'actuel entraîneur du Real Madrid réfléchit encore mais ne quittera pas son poste en cours de saison. Et du côté des infos officielles, Thiago Silva a signé un nouveau contrat avec Chelsea. la retraite attendra pour le Brésilien, désormais lié aux Blues jusqu'en juin 2024. L'ancien Parisien, qui fêtera ses 39 ans en septembre prochain est un exemple de longévité au plus haut niveau.L'émir du Qatar, propriétaire du PSG, veut-il s'offrir Manchester United. Selon le Guardian, la réponse est oui. Le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, pourrait racheter les Red Devils tout en restant aux commandes du club parisien. Chaque club serait contrôlé par une entité distincte pour ne pas enfreindre le règlement.L'étau se resserre autour de Dani Alves. Accusé de faits très graves par une jeune femme de 23 ans, le Brésilien change régulièrement de version face aux enquêteurs concernant la soirée du 30 décembre dernier dans une discothèque de Barcelone. problème, la presse catalane rapporte que son ADN a bien été retrouvé sur la victime présumée. Enfin, qui sera élu meilleur joueur du monde lors des trophées Fifa The Best. Les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema seront en concurrence avec le champion du monde argentin Lionel Messi. Réponse le 27 février.On file en Espagne où le journal As consacre sa Une à la finale du Mondial des Clubs entre le Real Madrid et les Saoudiens d'Al-Hilal, tombeur de Flamengo au tour précédent. Le club merengue part largement favori et vise un 8e sacre dans cette compétition.On retrouve Marc André Tes Stegen à la Une du journal Sport. le gardien du Barça s'est confié lors d'une interview et parle notamment de l'impact de l'arrivée de Xavi sur le banc. le portier allemand veut ramener la Liga en Catalogne en fin de saison.Et en Italie, le Corriere dello Sport consacre sa Une à Olivier Giroud, unique buteur du match de Serie A contre le Torino vendredi soir. Une victoire 1-0 du fait du bien aux Rossoneri après plusieurs semaines compliquées. Les joueurs de Stefano Pioli sont provisoirement 3es.