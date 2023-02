PSG : encore un gros coup dur avant la réception du Bayern !

Nouveau coup dur pour le PSG juste avant la réception du Bayern, Cristiano Ronaldo passe une barre symbolique dans son immense carrière, et les dernières précisions sur la nouvelle mouture de la Super League. Voici le programme du Journal du Foot de ce vendredi 10 février !







Lionel Messi pourrait manquer le choc contre le Bayern Munich en 8es de finale aller de Ligue des Champions. L'attaquant du PSG s'est blessé aux ischios-jambiers mercredi soir au Vélodrome face à l'OM et manquera au minimum le prochain match à Monaco en Ligue 1. Le staff médical parisien est surtout inquiet pour la réception du club bavarois au Parc des Princes mardi prochain. Il est encore trop tôt pour livrer un verdict définitif, mais ce pépin musculaire n'est pas anodin. Ce forfait serait un énorme coup dur pour les champions de France, déjà privés de Kylian Mbappé depuis un peu plus d'une semaine. L'attaquant des Bleus récupère bien de sa blessure à la cuisse, mais les chances de le voir sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir sont plus qu'infimes. Les solutions sont minces pour remplacer les deux stars. Neymar qui n'est pas au mieux en ce moment, aura la lourde responsabilité de mener les offensives parisiennes.





Le festival de Cristiano Ronaldo

Les infos en bref

La revue de presse

L'attaquant portugais a dépassé jeudi soir la barre mythique des 500 buts inscrits en championnat grâce à son quadruplé lors de la victoire d'Al-Nassr contre al-Wehda 4-0. CR7 totalise désormais 503 buts inscrits dans les championnats portugais, anglais, espagnol et donc saoudien. Cristiano Ronaldo fait taire les critiques entendues à ses débuts avec Al-Nassr. Vendredi dernier, la star de 38 ans avait marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, sur penalty sur le terrain d'Al-Fateh.La Super League revient à la charge ! La société promotrice de cette compétition a présenté le nouveau projet. La Super League promet désormais une compétition ouverte avec plusieurs divisions et un total de 60 à 80 équipes, sans aucun membre permanent. Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin sont toujours en première ligne dans ce projet, qui vise également à freiner les clubs-états comme le PSG et Manchester City. Selon le Sun, les Anglais seraient exclus de cette nouvelle mouture de la Super League. Une décision surprenante, même si le lancement de cette compétition n'est pas encore fixé.La sélection s'affine pour le trophée de coach de l'année. Didier Deschamps et Walid Regragui ne font pas partie de la sélection finale pour le trophée The Best, récompensant le meilleur entraîneur au monde. Il faudra choisir entre Carlo Ancelotti, vainqueur de la C1 avec le Real en 2022, Lionel Scaloni, champion du monde avec l'Argentine, et Pep Guardiola qui a décroché un quatrième titre de champion d'Angleterre avec Manchester City l'an dernier.Zlatan Ibrahimovic annonce la couleur pour son retour. L'attaquant suédois espère bientôt retrouver les pelouses de Serie A avec l'AC Milan. Il indique garder la forme malgré son âge avancé : " Est-ce que je me sens toujours comme Dieu ? Bien sûr, rien ne change. À 41 ans, j'ai encore beaucoup de pages à écrire aussi parce que la qualité ne disparaît pas ", a lâché Ibrahimovic lors d'un entretien à un média italien.Enfin, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France semble clément pour les gros clubs. Marseille recevra Annecy, tandis que Lyon accueillera Grenoble. Lens qui s‘est qualifié jeudi soir à Lorient ira défier Nantes. Toulouse, de son côté, sera opposé à Rodez.Le journal L'Equipe consacre sa Une à Lionel Messi qui pourrait lui aussi manquer le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Le quotidien sportif propose également un entretien de Gianluigi Donnarumma. Le gardien du PSG explique notamment que la saison dernière lui a permis de grandir malgré cette concurrence avec Keylor Navas. En Espagne, le journal Sport revient sur les propos de Joan Laporta. Le président du Barça se dit très satisfait du travail de Xavi et rappelle que le principal objectif cette saison reste la reconquête de la Liga. Au sujet de Lionel Messi, Laporta assure que les propos de Matias Messi ne changent rien à la relation entre le joueur et le club catalan.En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le match de l'AC Milan, ce vendredi soir, face au Torino lors de la 22e journée de Serie A. Les Rossoneris plaident l'union sacrée pour sortir de la crise et mettre la pression sur la concurrence dans la course à la Ligue des Champions.

