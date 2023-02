Retour imminent de la Super League ? Le PSG monte déjà au front !

Le projet de Super League est de retour ! Sa formule sera revue et optimisée, et pourrait rassembler jusqu'à 80 clubs ! Une idée qui suscite une nouvelle fois la polémique et divise les fans. Grand opposant de cette fameuse ligue, le PSG s'est déjà positionné à l'encontre du projet.



Annoncé le 18 avril 2021, le concept de “Super League” fait son grand retour. S'il elle avait pu déclencher une polémique, ses fondements ont changé et rassembleraient désormais 60 à 80 équipes. Le directeur général de l'A22 Sports Management Group, Bernd Reichart a déjà pu s'exprimer pour le média Die Welt. Ce groupe, à l'origine de ce projet, prône une révolution du monde du football : " Les fondations du football européen risquent de s'effondrer. Il est temps de changer. Ce sont les clubs qui supportent le risque entrepreneurial dans le football. Mais lorsque des décisions importantes sont en jeu, ils sont trop souvent contraints de rester sur la touche alors que les fondations sportives et financières s'effondrent autour d'eux ".





Le PSG contre-attaque

Cette ligue méritocratique a déjà suscité de vives réactions en France. Si le PSG avait déjà pu s'y opposer lors de sa toute première version, leur président, Nasser al-Khelaïfi, a pris position une seconde fois contre cette idée. Pour le journal espagnol El Pais, le Qatari déclare que la Super League perturbe le développement des instances du football : " En tant que seule organisation reconnue par la FIFA et l'UEFA représentant les clubs au niveau européen et international, l'ECA réitère son opposition de longue date à tout projet séparatiste. Cette idée remaniée a déjà été largement rejetée par toutes les parties prenantes. Il ne s'agit que d'une autre tentative délibérément déformée et trompeuse de déstabiliser le travail constructif actuellement en cours ".Figurant parmi les clubs les plus riches du monde, le PSG apparaît comme le profil type de l'équipe pouvant participer à ce projet. Cependant, ses dirigeants ont toujours lutté contre la Super League et semblent motiver à maintenir en place les différentes compétitions européennes.