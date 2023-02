Matias messi, le frère de Lionel Messi, met le feu au BARÇA !

L'OM enfonce le PSG à moins d'une semaine du choc contre le Bayern en Ligue des Champions, le frère de Lionel Messi met le feu au Barça, et les galères continuent pour Hugo Lloris en Angleterre. Voici le programme du Journal du Foot de ce jeudi 9 février !







Les déclarations de Matias Messi ont fait beaucoup de bruit en Catalogne. Dans un premier temps, il a conditionné un retour du champion du monde argentin au FC Barcelone à un départ du président Joan Laporta : " Nous n'allons pas revenir à Barcelone. Et si nous revenons, nous allons faire un bon nettoyage. Et notamment virer Joan Laporta, un homme ingrat", a notamment lâché Matias Messi. Le clan Messi joint par Sport s'est tout de suite désolidarisé de ses déclarations. Finalement, le frère de Lionel Messi a fait marche arrière en expliquant qu'il s'agissait juste d'une blague et que le septuple Ballon d'Or savait ce qu'il devait au Barça dans son immense carrière. Quoi qu'il en soit, la tendance est plutôt à la signature d'un nouveau contrat de Messi avec le PSG selon la presse catalane. Deux options sont à l'étude. La première pour un contrat d'un an, et la seconde pour un bail d'une saison avec une autre en option.







L'aventure s'arrête là pour les Parisiens en Coupe de France

Les infos en bref

La revue de presse

L'OM a validé son billet pour les quarts de finale de la compétition mercredi soir en dominant le PSG (2-1) dans un stade Vélodrome en fusion. Un match à très haute intensité, d'un niveau Ligue des Champions. Alexis Sanchez a ouvert le score sur pénalty. Égalisation de Sergio Ramos avant un coup de canon de Malinovskyi en seconde période. Au coup de sifflet final, on a vu un Marquinhos très remonté, lâcher un avertissement à ses partenaires : "Il nous a manqué des choses, c'est le moment de fermer notre bouche. On sait qu'on doit beaucoup s'améliorer si on veut faire de bonnes choses cette saison. Un titre qui s'en va, ça fait mal. On est dégoûtés ". Igor Tudor lui a salué la prise de parole de Dimitri Payet après cette victoire. Le meneur de jeu olympien, qui n'est pas entré en jeu, a lâché des mots forts dans le vestiaire : " Il a dit de belles choses, à la fin il a parlé d'orgueil, et rappelé que nous avions seulement passé les huitièmes de finale. Maintenant il faut gagner tous les matches ", a expliqué Tudor à propos de ce discours de leader. Lyon, Toulouse, Nantes, Grenoble, Rodez et Annecy valident également leur billet pour les quarts de finale de cette Coupe de France. Lorient accueille Lens dans la soirée.Le gardien français Hugo Lloris sera absent des terrains six à huit semaines en raison d'une blessure à un genou, contractée lors du dernier match contre City. Pas de retour sur les pelouses de Premier League avant le mois d'avril.Le sacre du meilleur gardien du monde approche à grand pas. L'Argentin Emiliano Martinez, le Marocain Yassine Bounou et le Belge Thibaut Courtois sont en concurrence pour le trophée The Best. Les Brésiliens Ederson et Alisson ont été écartés par un panel d'experts. L'an dernier, c'était le Sénégalais Edouard Mendy qui avait été sacré. La cérémonie aura lieu le 27 février.Manchester United bientôt sous pavillon qatari ? Selon le Daily Mail, des investisseurs du Qatar devraient prochainement formuler une offre pour s'offrir les Red Devils. La famille Glazer, propriétaire du club, aimerait récupérer un chèque de 7 milliard d'euros.Le journal L'Equipe consacre sa une à la victoire de l'OM contre le PSG en Coupe de France. L'aventure s'arrête pour les joueurs de Christophe Galtier, qui avaient pourtant à coeur de reconquérir ce trophée cette année. Tirage au sort des quarts de finale dans la soirée.En Angleterre, le Daily Express Sport revient sur ce match de Premier League entre Manchester United et Leeds. Menés 2-0, les Red Devils sont parvenus à arracher le match nul 2 partout grâce à Jadon Sancho et Marcus Rashford. Les Mancuniens sont sur le podium mais sous la menace de Newcastle qui compte un match en moins.En Espagne, le journal As salue la victoire du Real Madrid, privé de Benzema en demi-finale de la Coupe du monde des Clubs face aux Egyptiens d'Al-Ahly. Un succès net (4-1) grâce à des buts de Vinicius, d'Ernesto Valverde, de Rodrygo et d'Arribas. En finale, les Merengues affronteront les Saoudiens d'Al-Hilal, qui ont gagné leur match contre les Brésiliens de Flamengo.