La Juventus Turin victime d'un complot ?

Menacée d'un second retrait de points en championnat, la Juventus Turin est en pleine tourmente. Accusée dans une affaire de manoeuvre salariale, la Vieille Dame pourrait perdre 20 nouveaux points en championnat. Tout semblait parfaitement logique, jusqu'au moment où est ressortie une vidéo très compromettante témoignant du manque de neutralité des instances juridiques la jugeant.



Alors que 15 points ont déjà été à la Juventus en championnat, 20 autres points pourraient lui être retirés. D'abord, sanctionnée par la justice italienne pour une surévaluation de certains transferts, c'est aujourd'hui une gestion douteuse de la masse salariale du club pendant la pandémie qui pose question. La Juventus conteste et fait appel à cette décision. Sa saison en Serie A est menacée malgré des résultats satisfaisants, même si 2 défaites lors de ses quatre dernières rencontres.





Une justice anti-juve ?

Scandale en Italie. Retrouvée subitement, une vidéo de 2019 de Ciro Santoriello refait surface. Le procureur de l'enquête sur la Juventus Turin a pu déclarer des propos haineux envers le club qu'il juge actuellement, ce qui pose question sur sa neutralité ainsi que sur sa déontologie : " Dans un club de football, je ne suis pas bon si je fais des bénéfices, mais si, en même temps que les bénéfices, je gagne aussi les Scudetti : cela se présente parfois comme une incompatibilité entre les deux choses. Oui, peu importe, je l'avoue : je suis un fan de Naples et je déteste la Juventus ! Cela dit : en tant que supporter, Naples est important pour moi, mais en tant que procureur, je suis anti-Juventus ! C'est-à-dire, contre le vol sur le terrain ! ".Des propos polémiques qui pèsent désormais sur l'avenir d'un club européen historique. En cas d'une seconde sanction en championnat, la Juventus Turin pourrait bien être rétrogradée à la dernière place du classement, puisqu'elle ne compterait plus que 6 points si on lui en ôte 20.