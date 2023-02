Manchester City : Guardiola prêt à claquer la porte en cas de trahison

Suspecté d'avoir enfreint des règles financières de la Premier League, l'équilibre tout entier des Citizens est menacé. Dans la tourmente, Manchester City risque très gros. En cas de désastre, son entraîneur mythique Pep Guardiola n'aurait aucun remord à quitter le club.



Si son attaquant Erling Haaland réalise une saison folle et pourrait faire tomber bien des records en Premier League, c'est en dehors des terrains que la situation des Citizens s'assombrit. Lourdement suspecté d'avoir enfreint une centaine de fois les règles financières depuis le rachat en 2008 par les Émirats arabes-Unis, City s'expose à de graves sanctions. Le dossier des Citizens va être étudié avec précision par une commission indépendante, ce qui pourra s'avérer très important pour le jugement final, puisque le Tribunal Arbitral du Sport a par exemple déjà puni un cador européen cette saison, pour des soucis financiers : la Juventus Turin.





Guardiola pourrait quitter City

Réputé pour son franc-parler, Pep Guardiola, coach des Citizens depuis 2016 pourrait s'en aller. Considéré comme l'un des entraîneurs les plus brillants de la planète, l'Espagnol avait déclaré l'an dernier au Guardian, que si son club avait fraudé, il le quitterait de ce pas : “Si vous m'avez menti, le lendemain, je ne suis plus là. Je partirai et je ne serai plus votre ami”.En 2000, Manchester City avait failli être banni des Coupes d'Europe pour non-respect du fair-play financier. Sauvé de peu par le Tribunal arbitral du sport, le club anglais est menacé, et pourrait très facilement perdre son tacticien de génie.