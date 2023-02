Samba d'Or : la grosse boulette de Neymar...

Les clubs de Premier League veulent la tête des Citizens, double bonne nouvelle, mais aussi une petite boulette pour Neymar, et Cristiano Ronaldo qui a trouvé plus fort que lui dans un domaine bien particulier. Voici le programme du Journal du Foot de ce mardi 7 février 2023.







Neymar s'entraîne de nouveau avec le reste du groupe du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier pourra compter sur le Brésilien lors du 8e de finale de Coupe de France à Marseille mercredi soir. Neymar avait manqué les deux derniers matchs à Montpellier pour une fatigue musculaire et face à Toulouse pour une gêne à l'adducteur. Le meneur de jeu parisien a reçu le prix Samba d'or 2022, qui récompense chaque année le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. C'est la 6e fois qu'il remporte ce trophée dans sa carrière, et il n'a pas pu s'empêcher de faire fuiter lui-même le résultat. Initialement, il était prévu que ces résultats soient révélés la semaine prochaine.







Manchester City menacé en Angleterre

Les infos et rumeurs du mercato

Les infos en bref

La revue de presse

La Premier League accuse le club anglais de nombreuses infractions à ses règles financières sur la période 2009-2018. Une commission indépendante va devoir trancher. Les autres cadors de Premier League veulent la tête des Citizens. Les contrats de sponsoring ont été surévalués et certains contrats ne sont pas très clairs, comme celui de Roberto Mancini lors de son passage à City. Concernant les éventuelles sanctions, nous n'avons pas plus d'indices sur la nature de celles-ci. Certains médias parlent d'une grosse amende, ou bien d'un retrait de points. Mais cela pourrait aller jusqu'à un retrait de titres remportés sur cette période, voire carrément à une relégation. Le champion d'Angleterre n'a pas tardé à réagir à cette annonce et se félicite de l'examen de cette affaire par une commission indépendante.Manchester United regarde vers la Serie A pour se renforcer cet été. Les Red Devils seraient très intéressés par Victor Oshimen, qui brille avec le Napoli cette saison. Une offre de 120 millions d'euros serait déjà en préparation, ce qui correspond à la clause inscrite dans le contrat de l'international nigérian.Pierre-Emerick Aubameyang pourrait prendre la direction des Etats-Unis. En difficulté à Chelsea, l'attaquant gabonais a la cote en Major League Soccer. La franchise du Los Angeles FC serait sur le coup.Toujours en Premier League, Leeds cherche un nouvel entraîneur après le licenciement de Jesse Marsch. Le technicien américain fait les frais des mauvais résultats des dernières semaines. Il avait remplacé Marcelo Bielsa la saison dernière.Le championnat turc à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement a annoncé la suspension des compétitions sportives dans tout le pays, sans date de reprise. La décision a été prise en raison de ce terrible séisme, qui a fait plusieurs milliers de morts.Victor Osimhen fait plus fort que Cristiano Ronaldo. Buteur de la tête dimanche face à la Spezia, l'attaquant napolitain a effectué un saut à 2,58 m au-dessus du sol. C'est deux centimètres de plus que le Portugais, qui avait marqué les esprits en 2019 avec une détente folle lors d'un match contre la Sampdoria.En Espagne, le journal As se penche sur la demi-finale de la Coupe du monde des Clubs entre le Real Madrid et Al-Ahly mercredi soir. Karim Benzema et Thibaut Courtois sont forfaits pour cette compétition. Première demi-finale ce mardi soir entre les Brésiliens de Flamengo et les Saoudiens d'Al Hilal. Le journal Sport évoque de son côté les différences de trajectoire entre le Real Madrid et le FC Barcelone lors des dernières semaines. La reprise post Mondial a été compliquée pour les Merengues et Carlo Ancelotti commence à être sous pression. Côté Blaugrana, Sergio Busquets, touché à la cheville, sera absent pour les quatre prochains matchs minimum.En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur la crise traversée par l'AC Milan. Le coach Stefano Pioli n'est pourtant pas menacé dans l'immédiat. Pour Rafael Leao, les portes d'un départ l'été prochain s'ouvrent. Le quotidien sportif propose également un entretien de Lautaro Martinez, le capitaine de l'Inter, buteur lors du dernier derby milanais.

