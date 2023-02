La grosse boulette de Donnarumma avant PSG-Bayern !

Le PSG a des plans pour le prochain mercato, Manuel Neuer continue d'être critiqué en Allemagne, et la boulette de Gianluigi Donnarumma à l'approche de PSG-Bayern. Voici le programme du journal du Foot de ce lundi 6 février.









Les confidences de Luis Campos

Toujours concernant le PSG

Les infos en bref

La revue de presse

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Luis Campos a évoqué les sujets chauds du moment et notamment le mercato.Concernant Lionel Messi, le conseiller football du PSG a confirmé que le club travaillait sur une prolongation de l'international argentin. Cependant, rien n'est encore acté de manière définitive. Pour le dossier, Hakim Ziyech, Campos rejette la responsabilité de l'échec sur Chelsea qui n'a pas fait les choses correctement selon lui. Le dirigeant parisien s'est montré particulièrement élogieux envers Kylian Mbappé qu'il considère déjà comme le meilleur attaquant du monde. Campos a également salué Neymar, exemplaire selon lui depuis le début de la saison sur le terrain comme en dehors. Le Brésilien qui fêtait ses 31 ans ce dimanche, a organisé un anniversaire très sobre avec des amis et des proches dans un bar-restaurant branché de la capitale. Aucune image de cette soirée ou presque ne circule sur les réseaux sociaux. Des consignes bien précises ont été données.L'Équipe fait le point sur l'actualité du mercato et explique notamment pourquoi le club parisien galère à recruter. La marge de manoeuvre est très faible pour le champion de France qui devra baisser sa masse salariale de 30% l'été prochain pour être dans les clous du fair-play financier. Des départs auront lieu en fin de saison. Sergio Ramos et Presnel Kimpembe pourraient faire leurs valises pour permettre au PSG de prolonger Messi et Marquinhos. D'autres joueurs pourraient être poussés dehors. On peut alors penser que le départ de Neymar peut être évoqué à nouveau. Cela permettrait à Paris d'alléger sérieusement sa masse salariale qui pose problème.Dans la presse allemande, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, vient de remettre en place Manuel Neuer. Le portier de Munich a émis de vives critiques à sa direction quant au licenciement de l'ancien entraîneur des gardiens Toni Topalovic, accusé d'être une taupe. La presse allemande croit savoir que l'international allemand pourrait perdre son statut de capitaine. Le directeur sportif du Bayern Munich a également parlé de Cristiano Ronaldo et a reconnu des contacts avec le Portugais après son départ de Manchester United. Le club allemand n'aurait cependant jamais envisagé de recruter le quintuple Ballon d'Or, en raison de ses exigences salariales. De plus, Ronaldo ne correspondait pas aux valeurs du club et de son projet.Le Bayern Munich s'est d'ailleurs imposé sur la pelouse de Wolfsburg, ce dimanche en Bundesliga (4-2), grâce notamment au doublé de Kingsley Coman qui permet au Bavarois de reprendre les commandes du championnat allemand.Grosse erreur de Gianluigi Donnarumma sur les réseaux sociaux. Une erreur commise par son community manager. À quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, un message saluant la victoire du club allemand a été publié sur son compte. Le message devait initialement être publié sur le compte de Matthijs De Ligt. Les deux joueurs sont gérés par l'écurie de Rafaela Pimenta, qui a repris le portefeuille de Mino Raiola.Défaite de Manchester City sur la pelouse de Tottenham (1-0) ce dimanche en Premier League. Les joueurs de Pep Guardiola perdent une belle occasion de se rapprocher d'Arsenal battu la veille par Everton. Harry Kane a marqué l'unique but du match et il est entré dans la légende en devenant le meilleur buteur de l'histoire des Spurs devant le monument Jimmy Greaves. 267 réalisations désormais sous le maillot de Tottenham pour l'actuel international anglais.Des nouvelles de Dani Alves, incarcéré dans une prison proche de Barcelone. Sa femme a pu lui rendre visite derrière les barreaux. Une manière de faire taire les critiques au sujet de leur couple et d'un éventuel divorce en préparation. Le Brésilien a déjà perdu très gros sur le plan financier. La plupart de ses sponsors l'ont déjà lâché. Les Pumas, ont rompu récemment le contrat de l'ancien Blaugrana, lui réclame 4,5 millions d'euros. Le club mexicain va faire jouer une clause qui stipule que le joueur doit être sanctionné s'il est impliqué "dans tout scandale rendu public" ou "tout acte qui est considéré comme un crime.Le journal L'Equipe revient sur ce coup de tonnerre en Ligue 1. Défaite de l'OM (3-1) au Vélodrome contre Nice. Gros coup d'arrêt pour les Olympiens, qui étaient invaincus depuis le mois d'octobre. Le PSG compte désormais 8 points d'avance en tête sur l'OM et Lens.En Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs disputés dimanche en Serie A. L'Inter s'offre le derby contre l'AC Milan. Une victoire simple (1-0) des Nerazzurri, qui enfoncent les Rossoneri, relégués à la 6e place. Le Napoli, vainqueur sur le terrain de La Spezia (3-0), conserve une avance très confortable de 13 points en tête.En Espagne, le journal Sport se réjouit des résultats favorables de dimanche pour le FC Barcelone. Le club blaugrana, vainqueur (3-0) du FC Séville au Camp Nou, profite de la défaite du Real Madrid à Majorque (1-0), pour s'envoler en tête. 8 points d'avance désormais pour les joueurs de Xavi. Vinicius Junior a une nouvelle fois été victime d'insultes racistes ce week-end en Liga.

