Mbappé, Martinez... Lionel Messi lâche ses vérités sur le Mondial !

Le forfait de Kylian Mbappé face au Bayern Munich met le feu au PSG, Lionel Messi lâche ses vérités sur Mbappé, son avenir, et les célébrations du Mondial, et l'annonce choc de Raphaël Varane. Voici le programme du Journal Du foot numéro de ce vendredi 3 février 2023.







La star du PSG a accordé un entretien au journal argentin Olé et parle notamment de sa relation avec Kylian Mbappé. Si l'on pouvait penser que les célébrations des Argentins après la finale du Mondial 2022 gagnées contre la France le 18 décembre dernier aient des conséquences en club, selon Messi, ce n'est pas du tout le cas : " Oui, nous avons parlé du jeu, de la façon dont les gens l'avaient vécu en Argentine, et des festivités que nous avions eues. Et rien, rien de plus, mais ça va bien, vraiment bien ", a assuré le septuple Ballon d'Or qui rappelle d'ailleurs qu'il a déjà connu la déception vécue par Mbappé : " Je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui s'était passé. Et rien qui touchait à la Coupe du monde à cette époque. C'est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire ", a assuré le meneur de jeu parisien/ Concernant son avenir, il laisse planer le doute sur sa présence pour les prochaines grandes compétitions avec l'Argentine. Pour la Coupe du monde 2026 cela lui semble difficile, mais la porte n'est pas totalement fermée. Lionel Messi a commenté par ailleurs les critiques émises sur le comportement de l'Albiceleste. Pour lui, c'est un faux procès. Il en a aussi profité pour placer un tacle aux joueurs des Pays-Bas, qui ont clairement manqué de fair-play en quart de finale selon lui.







Raphaël Varane annonce à la surprise générale sa retraite internationale

Le PSG va devoir faire sans Kylian Mbappé lors des prochaines échéances

Le joueur de Manchester United met fin à son aventure avec les Bleus à seulement 29 ans. Il a publié un long message sur les réseaux sociaux pour parler de son choix. Pour lui, le moment de raccrocher les crampons de la sélection est arrivé. Il rappelle sa fierté d'avoir porté ce maillot et d'avoir remporté la Coupe du monde en 2018. Un grand hommage de l'ensemble de ses coéquipiers sur les réseaux sociaux lui a été rendu, de Paul Pogba à Kylian Mbappé en passant par Hugo Lloris et Antoine Griezmann. Didier Deschamps a également salué l'immense carrière et l'exemplarité de Varane et dit respecter sa décision. Son aventure en Bleus avait débuté en mars 2013 face à la Géorgie en éliminatoires du Mondial 2014.L'attaquant parisien manquera à priori 3 semaines de compétition et ne sera pas disponible sauf miracle pour la réception du Bayern Munich le 14 février en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG est inquiet, tout comme ses supporters. Comment jouer sans sa meilleure arme offensive ? Christophe Galtier doit commencer à se poser des questions sur son avenir. Une élimination contre le Bayern pourrait avoir de lourdes conséquences. L'attaquant des Bleus, touché mercredi soir à Montpellier, souffre d'une lésion à l'ischio-jambier gauche. Kylian Mbappé manquera également la réception de Toulouse samedi en L1, le déplacement à Marseille mercredi prochain en 8e de finale de la Coupe de France et le match contre Monaco en championnat le 11 février. Pour Sergio Ramos, la blessure est moins grave. Le défenseur espagnol, lui aussi touché à Montpellier, devrait être en mesure de postuler pour la réception du Bayern. Sa blessure à un adducteur n'est pas trop grave selon son entourage. Bonne nouvelle en revanche pour Presnel Kimpembe, qui a repris l'entraînement collectif. Une étape importante pour le défenseur parisien, écarté des terrains depuis le mois de novembre. Il devrait revenir rejouer rapidement sous la tunique parisienne.Son action dans les derniers instants de cette fameuse finale France-Argentine hantera les supporters français pour l'éternité. Randal Kolo Muani est revenu pour BeIN Sports sur cette fameuse balle de but arrêtée miraculeusement par Emiliano Martinez au bout de la prolongation : " Je la regarde encore, je la connais par coeur. J'ai essayé de tirer au premier poteau. Après, il y avait d'autres solutions. Je peux le lober, trouver Kylian. Mais, sur l'action, je ne le vois pas. [...] C'est en regardant la vidéo que tu découvres les autres possibilités. Je l'ai encore en travers de la gorge et je l'aurai à vie " a reconnu l'attaquant de Francfort.Pablo Longoria ne veut pas encore entendre parler de lutte pour le titre en Ligue 1. Selon le président de l'OM, il est encore beaucoup trop tôt pour l'évoquer même si le club olympien n'est qu'à 5 points du PSG. Pour lui, il faut faire preuve " d'humilité " et " prendre les matchs les uns après les autres ".Chelsea joue avec le feu. Selon la presse anglaise, les Blues risquent gros en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Le club londonien a dépensé 330 millions d'euros rien que cet hiver, ce qui est bien supérieur à l'ensemble des clubs de Ligue 1, Serie A, Bundesliga et Liga cumulé. Chelsea, déjà placé sous surveillance par l'UEFA, pourrait être sanctionné à l'avenir si les recettes de la C1 ne sont pas au rendez-vous la saison prochaine. Cependant, en championnat, les Blues sont très mal embarqués cette saison.Dani Alves a été licencié par les Pumas après les graves accusations d'une femme à l'encontre du Brésilien. Le club mexicain réclame une indemnisation de cinq millions de dollars à l'ancien Blaugrana, au non d'une clause présente dans le contrat signé avec Alves.La descente aux enfers de la Juve n'est peut-être pas terminée. Déjà sanctionnée de 15 points de pénalité dans le cadre de plusieurs transferts douteux, la Vieille Dame risquerait ces prochains mois un nouveau retrait. Jusqu'à 20 points pourraient lui être ôtés, pour la gestion sulfureuse de sa masse salariale pendant le Covid. Cela pourrait envoyer le club en Serie B.Enfin, l'histoire d'amour entre André-Pierre Gignac et les Tigres continue. L'ancien Marseillais a prolongé son contrat avec le club mexicain jusqu'en 2025. Il devrait y terminer sa carrière, 10 ans après son arrivée.On retrouve Raphaël Varane à la Une du journal L'Equipe ce vendredi. Le défenseur central des Bleus a pris tout le monde de court avec cette annonce surprise. Il va désormais se concentrer sur son club : Manchester United.En Espagne, le journal Marca salue la victoire du Real Madrid contre Valence jeudi soir en Liga. Un succès net (2-0), qui permet aux Merengues de revenir à 5 points du Barça. Mauvaise nouvelle en revanche avec les sorties sur blessure de Karim Benzema et d'Eder Militao.En Italie, la Gazzetta dello Sport consacre sa Une à la qualification de la Juve pour les demi-finales de la Coupe. Une victoire sur le fil (1-0), contre la Lazio Rome. Dans le dernier carré, la Vieille Dame croisera la route de l'Inter sur match aller-retour au mois d'avril. L'autre demi-finale opposera la Fiorentina à Cremonese.

