Le plus vieux joueur de football du monde débarque en Europe !

Alors qu'il fêtera ses 56 ans à la fin du mois, Kazuyoshi Miura est prêté en D2 portugaise. Si sa carrière a commencé dans les années 1980, l'avant-centre japonais continue son petit bonhomme de chemin et rejoint Oliveirense.



Comptant exactement 700 matchs à son actif en club, Kazuyoshi Miura s'engage au Portugal, à Oliveirense, classé 9ème de deuxième division. À 55 ans, l'avant-centre quitte Suzuka quelques mois après son arrivée. Il jouait au Japon depuis le début du 21ème siècle, et reviendra cet été à Yokohama, son club emblématique où il a joué pendant quasiment 20 ans.





Un monument du football

Bien qu'il n'ait jamais été un attaquant de premier plan, Kazuyoshi Miura est une légende au Japon. Buteur à 55 reprises pour sa sélection, il est réputé pour avoir une science exacte du football et semble être un maître dans l'art du placement. Charismatique, il est une vraie star en Asie. Il avait déjà pu évoluer en Europe par le passé.Formé à Shizuoka, il rejoint rapidement le Brésil, où il évolue durant la totalité de la décennie de 1980. Il y joue pour 6 équipes différentes, et rejoint ensuite le Genoa après un court retour au Japon. En échec, il retourne dans son pays avant de tenter une dernière expérience européenne, au Croatia Zagreb. Peu performant, il joue l'entièreté du 21ème siècle au Japon. Modèle de jeunesse éternelle et de discipline sportive, Miura va maintenant entamer l'une de ses ultimes expériences, en prêt au Portugal, avant un dernier passage au Pays du soleil levant.