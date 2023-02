Catastrophe au PSG : Mbappé va manquer l'OM et le Bayern !

Terrible nouvelle pour le Paris Saint-Germain ! Blessée, sa jeune star Kylian Mbappé va manquer trois semaines de compétition. L'attaquant parisien est donc forfait contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Il va également rater le Clasico en Coupe de France contre l'OM. Une blessure aux conséquences désastreuses pour Paris, qui pourrait aussi perdre Sergio Ramos.



Sorti dès la 21ème minute contre Montpellier, Kylian Mbappé est officiellement forfait pour la rencontre face au Bayern Munich le 14 février prochain. Absent 3 semaines, il devrait participer au match retour de cette double-confrontation de Ligue des Champions. Il aura lieu le 8 mars. Mbappé, sorti en boitant, a pu exprimer sa douleur dans les coulisses du stade montpelliérain. Le PSG annonce le type de blessure dont est actuellement victime sa jeune star, via un communiqué de presse : “Après examens, Kylian Mbappé souffre d'une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d'indisponibilité est estimée à 3 semaines”.



Il s'agit de la 3ème fois de sa carrière que Kylian Mbappé manque des matchs à cause d'un problème à la cuisse. Il s'était blessé en novembre 2020, ainsi qu'en octobre 2019, et avait manqué 2 semaines de compétition chaque fois. Il n'a pas encore marqué de but en Ligue 1, en cette nouvelle année 2023.





Mbappé forfait contre Munich, Ramos aussi ?

Kylian Mbappé va donc d'abord manquer le déplacement au stade Vélodrome du 8 février, avant la réception de Munich le 14 de ce même mois. Le Classico de Coupe de France pourrait même se jouer sans Sergio Ramos. Sorti sur blessure 10 minutes après Mbappé, le défenseur espagnol de 36 ans va être examiné à la tête. Remplacé après un choc violent, Ramos rejoint Presnel Kimpembe à l'infirmerie des défenseurs. La charnière centrale pourrait être remaniée par Christophe Galtier pour ce mois de février. À la place de Mbappé, on pourrait voir Hugo Ekitike y gagner un temps de jeu précieux. Neymar, quant à lui, est encore écarté des terrains, et va devoir reprendre le rythme pour revenir à son niveau d'avant-blessure.Le PSG peut s'inquiéter pour son premier match éliminatoire de Ligue de Champions. Mbappé est officiellement forfait, Kimpembe, Ramos et Neymar pourraient bien l'imiter. Entrant dans un mois de février aux affiches relevées, le PSG a du souci à se faire.