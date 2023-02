Kylian Mbappé : des mots qui font trembler le PSG !

Grosse inquiétude pour le PSG et ses supporters pour Kylian Mbappé, contre-attaque de Dani Alves avec l'apparition d'une nouvelle vidéo, et les galères continuent pour Paul Pogba. Voici le programme du Journal du Foot de ce jeudi 2 février !









La soirée noire de Kylian Mbappé

La contre-attaque de Dani-Alves

Les infos en bref

La revue de presse

Après avoir manqué deux penaltys coup sur coup à Montpellier mercredi soir, l'attaquant du PSG est sorti sur blessure après 20 minutes de jeu à la Mosson. Le PSG s'impose assez facilement (1-3), mais l'inquiétude est de mise forcément dans les rangs parisiens à deux semaines du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Christophe Galtier s'est montré plutôt rassurant en conférence de presse au sujet de son attaquant tout en étant prudent et en attendant des examens plus poussés : " il y a un un coup au genou mais Mbappé souffre surtout d'une douleur derrière la cuisse ". Les images de Canal+ dans les coulisses de la Mosson ne sont pas forcément rassurantes. En effet, on voit Mbappé boiter bas, et se plaindre d'avoir mal. Sergio Ramos est également sorti blessé. Le jeune Warren Zaïre-Emery, à même pas 17 ans, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club. Au classement, le PSG devance l'OM de 5 points.La justice espagnole examine une vidéo de Dani Alves avec la jeune femme qui l'accuse de faits très graves dans une discothèque de Barcelone. Les avocats du Brésilien espèrent faire valider sa version d'une relation consentie avec son accusatrice. Dani Alves est placé en détention provisoire depuis le 20 janvier et vient de formuler une demande de libération sous caution avec un bracelet électronique. La femme du joueur, elle, a nié soutenir la jeune femme via des messages sur les réseaux sociaux mais demande le divorce.Loïc Rémy s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Brest. Confirmée par Eric Roy en conférence de presse après le match à Lyon, son arrivée pourrait être le début d'une ultime aventure.Nouveau renfort à Lens. Quelques mois après son départ en Bundesliga à Mayence, Angelo Fulgini signe déjà de retour en Ligue 1. Le milieu de terrain est prêté à Lens jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat obligatoire.Le FC Barcelone a manqué un grand espoir mexicain pour seulement 18 secondes. Le latéral des Los Angeles Galaxy Julian Araujo devait signer en faveur du club catalan, mais tout a capoté au dernier moment.Nouvelle galère pour Paul Pogba, victime d'une rechute. Le milieu de terrain de la Juventus, de retour d'une longue durée, venait de réintégrer le groupe turinois, mais il est gêné par une douleur à une cuisse. Le Français venait de faire son retour dans l'équipe le week-end dernier face à Monza sans avoir joué. Selon Massimiliano Allegri, l'international français souffre d'une " douleur au niveau des muscles fléchisseurs ". Dès que l'intensité augmente, les douleurs reviennent, ce qui s'annonce inquiétant pour la suite de sa saison. Selon la presse italienne, la Juve est très irritée et commence à se demander si le choix de le faire revenir l'été dernier était le bon. Paul Pogba n'a plus joué en compétition depuis avril avec Manchester United à l'époque.Le Bayern Munich conclut une victoire nette et sans bavure à Mayence (4-0). Le club allemand décroche sa première victoire en 2023, synonyme de qualification pour les quarts de Coupe d'Allemagne. Succès également du côté de Leipzig qui a éliminé Hoffenheim.On connait désormais l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Manchester United a rejoint Newcastle. Les Red Devils ont dominé Nottingham Forest (2-0) avec un but d'Anthony Martial notamment.Au Portugal, on assiste au naufrage de Braga qui vient de perdre Vitinha, parti à l'OM. Le club portugais s'est fait corriger en championnat (5-0) sur la pelouse du Sporting et perd une place au classement. Porto repasse 2ᵉ, juste derrière Benfica.Angers s'est offert un triste record. Le SCO, battu à domicile par l'AC Ajaccio mercredi soir, a concédé une 13ᵉ défaite consécutive en Ligue 1. C'est un record inédit qui annonce quasiment la descente Ligue 2 pour les Angevins.Plusieurs Une pour le journal L'Equipe ce jeudi. La première est consacrée à la victoire de l'OM sur la pelouse de Nantes 2-0 à la Beaujoire avec un but signé Azzedine Ounahi pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Les Marseillais, nouveau dauphin du PSG après la défaite des Sang et Or à domicile contre Nice.En Espagne, on retrouve Vinicius Junior à la Une de Marca. Le Brésilien, qui a seulement 22 ans, va jouer son 200ᵉ match avec le Real Madrid. Le club merengue n'a pas le droit à l'erreur ce jeudi soir face à Valence en Liga. En effet, le Barça vient de gagner et conserve son avance confortable. Le Mundo Deportivo salue la victoire des Blaugranas (1-2) sur le terrain du Bétis Séville avec des buts de Robert Lewandowski et de Rafinha. Jules Koundé a marqué un but malheureux contre son camp. Le FC Barcelone prend provisoirement 8 points d'avance sur les Madrilènes en tête du classement, d'où cette obligation d'engranger les points pour les joueurs de Carlo Ancelotti.En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le cas Paul Pogba. Son retour à Turin est compliqué. Le quotidien se penche également sur le quart de finale de Coupe d'Italie entre la Vieille Dame et la Lazio ce jeudi soir. Cremonese et la Fiorentina se sont qualifiés hier soir.