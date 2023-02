Mercato PSG : un fiasco jusqu'à la dernière minute !

Fiasco du PSG dans les dernières heures du mercato, l'OM fait une folie pour s'offrir celui que l'on compare à Erling Haaland, et Jérome Rothen qui répond à Daniel Riolo à propos de l'attaque parisienne. Voici le programme de ce journal du foot du mercredi 1er février !









Échecs cuisants du PSG dans les dernières heures du mercato

Les autres principales infos du mercato

Les infos en bref

La revue de presse

Incroyable imbroglio pour le prêt d'Hakim Ziyech au PSG, qui visiblement a capoté au dernier moment à cause de Chelsea. Le PSG avait pourtant trouvé un accord avec les Blues pour le prêt de l'international marocain. Le joueur a passé sa visite médicale mais le club anglais a envoyé trop tardivement les bons documents pour enregistrer le transfert. Le PSG va formuler un recours dans la journée. Nouveau problème à Paris avec le prêt du jeune Ismaël Gharbi à Nice. Comme pour Chelsea, les documents sont arrivés trop tardivement, cinq minutes après la fermeture du mercato.Keylor Navas s'envole pour la Premier League. Direction Nottingham Forest sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Une opération conclue dans les derniers instants du mercato grâce au transfert définitif d'Ander Herrera à l'Athletic Bilbao.L'OM tient son grand attaquant. Le club marseillais vient de lâcher un chèque de 32 millions d'euros pour s'offrir Vitinha qui arrive en provenance de Braga. Un buteur au profil mêlant technique et puissance, que l'on compare à Erling Haaland au Portugal.La Saudi Pro League continue de faire les yeux doux à Karim Benzema, Luka Modric et Sergio Ramos. Selon El Mundo, les autorités locales sont prêtes à faire de nouvelles folies pour les attirer. Un contrat de deux ans rémunéré à hauteur de 30 millions d'euros nets par saison aurait été proposé aux trois joueurs pour qu'ils terminent leur carrière en Arabie Saoudite. En bonus : aucun impôt à payer, et le choix du club parmi les 16 évoluant dans la Ligue.Chelsea casse encore sa tirelire. 121 millions d'euros ont été dépensés pour le transfert du milieu de terrain du Benfica Lisbonne Enzo Fernandez. Les Blues avaient tenté leur chance en début de mercato avant de revenir à la charge ces derniers jours. Le club lisboète a fini par céder. Une arrivée compensée par le départ de Jorginho, qui a choisi de rejoindre Arsenal, leader de la Premier League. Le milieu italien va tenter de se relancer chez les Gunners après une première partie de saison compliquée chez les Blues. Le montant de l'opération s'élève à environ 13,5 millions d'euros.La réponse de Jérôme Rothen à Daniel Riolo sur la gestion de l'attaque Messi-Neymar-Mbappé. En début de semaine, Riolo avait critiqué le trio du PSG en expliquant qu'il était impossible de les faire jouer ensemble en raison du manque de travail défensif de ces trois joueurs. Pour Jérôme Rothen, le trio est plus facile à gérer qu'on ne le pense : " Je trouve ça incroyable qu'on fasse des débats là-dessus et que certains disent qu'on ne peut pas gagner avec ces joueurs-là. Qu'on ait pas envie d'y toucher avant un match, je trouve ça totalement justifiable par les stats incroyables de ces joueurs-là. Après, il y a la forme du moment. Psychologiquement, il y a peut-être aussi une lassitude ", a lâché l'ancien Parisien sur RMC.Les promoteurs de la Super League viennent de remporter une bataille judiciaire. En appel, le tribunal de Madrid a estimé que les défenseurs du projet ne pouvaient pas être sanctionnés par l'UEFA ou la FIFA en cas de création à l'avenir de cette Super League.24 ans après leur dernière, Newcastle disputera une finale à Wembley. Les Magpies ont validé leur billet pour la finale de League Cup en dominant Southampton (2-1) en demi-finale retour. Ce mercredi soir, Manchester United reçoit Nottingham Forest. Les Red Devils ont déjà un pied en finale après leur victoire à l'aller (3-0).Enfin, c'est le début des ennuis pour la recrue star du mercato hivernal de Chelsea. Mykhailo Mudryk est au centre d'une vive polémique pour avoir proféré des injures racistes dans une vidéo publiée sur TikTok l'été dernier. Une enquête a été ouverte par la Fédération anglaise.Le journal L'Equipe consacre sa Une à la dernière recrue de l'OM dans les dernières heures du mercato hivernal : " Vitinha, un prix de fada ", titre le quotidien sportif. L'attaquant portugais qui arrive de Braga, est la recrue la plus chère de l'histoire du club. Un sacré pari pour Pablo Longoria.En Espagne, le journal Sport se penche sur le match de Liga entre le Bétis Séville et le FC Barcelone. Un déplacement difficile pour les Blaugranas qui espèrent mettre provisoirement le Real Madrid à huit points. Les Merengues recevront Valence, ce jeudi.En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la qualification de l'Inter Milan pour les demi-finales de la Coupe nationale. Une petite victoire suffisante contre l'Atalanta (1-0). Deux matchs seront joués ce mercredi soir : AS Rome-Cremonese et Fiorentina-Torino.

Article lu 157 fois. Rédigé le Mercredi 01 Février 2023 par TopFoot