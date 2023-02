Arabie Saoudite : une offre colossale pour Benzema !

Après avoir recruté Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, les Saoudiens veulent ajouter de nouvelles stars à leur ligue. Ainsi, les meilleurs anciens coéquipiers de CR7 à Madrid se sont vus recevoir des offres monstrueuses émanant de la Saudi League. Karim Benzema, Luka Modric, ou encore Sergio Ramos, font désormais face à un dilemme de taille avec une telle offre proposée !







Selon les informations recueillies par le média espagnol El Mundo, l'Arabie Saoudite veut continuer à se développer en 2023. Si la Saudi League vient d'ajouter la star portugaise Cristiano Ronaldo à l'effectif d'Al-Nassr, elle pourrait bien conclure les arrivées d'autres anciens madrilènes. Arrivant tous les trois en fin de contrat cet été, le Parisien Sergio Ramos et les Merengues Luka Modric et Karim Benzema ont été approchés par la Fédération saoudienne de Football. Cette ligue émergente pourrait frapper un grand coup en rassemblant d'autres joueurs du calibre de Cristiano Ronaldo dans quelques mois seulement.





60 millions d'euros pour attirer les anciens madrilènes !

Un objectif saoudien bien précis ?

En fin de parcours avec leurs clubs respectifs, Sergio Ramos, Luka Modric et Karim Benzema se retrouvent dans une situation contractuelle propice à un départ. L'offre colossale proposée par l'Arabie Saoudite devrait les motiver à signer au Moyen-Orient. En effet, une proposition d'un contrat de 60 millions d'euros leur a été émise directement par téléphone, selon El Mundo. Les stars européennes toucheraient cette somme pour jouer 2 années en Saudi League, ce qui reviendrait à un contrat annuel de 30 millions d'euros, sans compter les revenus des sponsors et publicitaires qui devraient se ruer vers eux. S'ils acceptaient, ils auraient même la possibilité de choisir leur écurie parmi les 16 de Saudi League. À noter que le gardien parisien, Keylor Navas, va aussi être approché dans les jours à venir.Rassembler de telles légendes dans une seule même ligue, souvent qualifiée "d'exotique" est en réalité un simple moyen d'accéder pleinement à l'objectif de l'Arabie Saoudite. Si le Qatar vient d'organiser la Coupe du Monde la plus suivie de l'histoire, ses voisins saoudiens aimeraient rayonner tout autant dans les années à venir. La Saudi League compte déjà 128 joueurs étrangers, et aimerait s'ouvrir davantage au Monde. Le but ultime de ce puissant État : la Coupe du Monde 2030. Pour rivaliser avec le Qatar, quoi de mieux que d'organiser un Mondial ? La candidature de l'Arabie Saoudite concerne également la Grèce et l'Égypte, afin d'émettre une candidature encore plus sérieuse. La Fédération saoudienne de Football a expliqué vouloir développer le sport, dans le but de répondre aux exigences de leurs habitants et de s'ouvrir au Monde : "Nous voulons créer une société autour du sport parce que nous avons une population très jeune, dans laquelle sur 36 millions d'habitants, 70% ont moins de 34 ans et 80% ont une relation quelconque avec le football : ou le suivre ou le pratiquer”.

