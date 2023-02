Mercato : l'OM a trouvé son "grand attaquant" pour un montant record !

En quête depuis longtemps d'un "grand attaquant", l'Olympique de Marseille vient de signer l'arrivée du Portugais Vitinha. Braga cède son joueur de 22 ans pour 32 millions millions d'euros, un record pour les finances de l'Olympique de Marseille. Il remplace Bamba Dieng, parti à Lorient.



Vitinha est olympien. Après l'échec du dossier Terem Moffi, Marseille continuait de chercher son attaquant. Dernier avant-centre de métier dans l'effectif, Bamba Dieng a rejoint Lorient il y a quelques jours, ce qui a motivé les dirigeants olympiens à accélérer le transfert de Vitinha. L'attaquant signe pour 4 saisons et demie à l'OM. Son transfert rapportera 32 millions d'euros à Braga. Un achat record réalisé par les Olympiens, d'autant plus que sa valeur marchande est évaluée par Transfermarkt à hauteur de 15 millions d'euros. Cette saison, l'avant-centre a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en championnat.



Pur produit de Braga, il a disputé un total de 107 matchs avec cette équipe et apparaît comme l'un des espoirs les plus en vue de la sélection portugaise. International U21, il apparaît comme l'un des futurs piliers de son pays. Approché par Brighton, Vitinha a préféré rejoindre l'OM. Le club anglais s'est retiré des négociations dans les derniers instants. Mesurant 1m83, le Portugais est à la fois mobile et puissant. Capable de jouer en soutien, il est avant tout un numéro 9 classique. Doté d'un bon pied droit, il est assez technique et peut aussi marquer de la tête. Complet, Vitinha est une recrue prometteuse qui ne devrait pas avoir de mal à s'intégrer dans le 3-4-3 d'Igor Tudor.

