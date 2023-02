Messi sort du silence et regrette son attitude contre les Pays-Bas

Lionel Messi sort enfin du silence un mois après la victoire en Coupe du Monde, le PSG fait le forcing dans la dernière ligne droite du mercato, et l'OM cherche aussi sa recrue idéale en attaque. Voici le programme du Journal du Foot de ce mardi 31 janvier 2023 !









Première sortie médiatique depuis la victoire de l'Argentine en Coupe du monde pour Lionel Messi

Les principales infos et rumeurs du mercato

Les infos en bref

La revue de presse

Lionel Messi a accordé un long entretien révélé au compte-goutte par une radio argentine. Une occasion de revenir sur les célébrations au sein de son pays après la victoire en finale contre les Bleus. Encore aujourd'hui, Messi a du mal à réaliser son succès. La star du PSG était en revanche moins à l'aise au moment d'évoquer les célébrations d'Emiliano Martinez et il a astucieusement botté en touche. Le septuple Ballon d'Or est également revenu sur son clash avec un joueur Néerlandais après le quart de finale remporté par les Argentins aux tirs au but. " Que Miras Bobo ", " qu'est-ce-que tu regardes imbécile ", avait lancé la star en pleine interview d'après-match. L'attaquant de l'Albiceleste n'assume pas vraiment et reconnaît qu'il n'aime pas revoir ces images, tout en se justifiant par le contexte très tendu de cette rencontre. Messi a également expliqué son geste curieux effectué après la victoire en finale en direction de sa famille. Un geste qui signifiait la fin du calvaire pour lui et ses proches après tant de désillusions avec l'équipe nationale.Les dirigeants du PSG ont bouclé l'arrivée d'Hakim Ziyech dans les dernières heures du marché hivernal. Un renfort inattendu, qui va permettre un peu plus de rotation sur le plan offensif. Une surprise de dernière minute n'est pas à exclure. Luis Campos travaille secrètement sur le dossier d'un attaquant plus axial.À Marseille, après l'échec Terem Moffi, Pablo Longoria se penche sur trois pistes dont celle de l'Iranien Sardar Azmoun, qui évolue au Bayer Leverkusen. Le joueur serait partant pour signer à l'OM. Il est une ancienne cible de Lyon. Vitinha pourrait aussi être recruté pour une somme record. Reste à voir qui du Portugais ou de l'Iranien mènera l'attaque marseillaise pour cette deuxième partie de saison.Selon la presse anglaise, Joao Cancelo va être prêté au Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison. Le latéral de Manchester City, ne rentre plus dans les plans de Pep Guardiola. Un prêt qui pourrait inclure une option d'achat d'une valeur de 70 millions.L'Olympique Lyonnais a officialisé lundi soir la signature du Suédois Amin Sarr. L'attaquant de 21 ans arrive en provenance d'Heerenveen aux Pays-Bas. Il s'est engagé jusqu'en juin 2027 contre un chèque de 12 millions d'euros, bonus compris.Nice s'offre la recrue la plus chère de son histoire. Il s'agit du Lorientais Terem Moffi. Les deux clubs ont trouvé un accord contre un chèque de 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Il vient remplacer Andy Delort, qui a signé à Nantes.Gennaro Gattuso quitte le banc de Valence. La défaite contre Valladolid aura donc été celle de trop pour le coach italien arrivé en début de saison. Le club espagnol est 14ème de Liga.Changement d'entraîneur aussi à Everton qui a trouvé le successeur de Franck Lampard : Sean Dyche, ex-coach de Watford et Burnley. Les Toffees sont 19èmes de Premier League.Le journal L'Équipe se penche sur la dernière droite du mercato hivernal du PSG avec un jeu de mot : " Paris joue l'attaque-défense ". Une référence aux cibles club parisien évoluant dans différents secteurs de jeu. Milan Skriniar, du côté défensif, pourrait arriver dès cet hiver, ainsi que la surprise Hakim Ziyech en attaque.En Angleterre, le Daily Express Sport revient sur le grand mercato réalisé par Chelsea en janvier. Les Blues ont trouvé un accord avec le Benfica Lisbonne pour le transfert de l'Argentin Enzo Fernandez. Si le transfert venait à aboutir, le club londonien dépasserait la barre des 700 millions d'euros dépensés en seulement quelques mois depuis la vente du club.En Espagne, le journal Sport se régale à l'avance des Classico à venir entre le Real Madrid et le Barça. Les deux équipes se retrouveront en demi-finales de la Coupe du Roi début mars et début avril sur matchs aller-retour. Il y aura aussi un duel en Liga entre ces deux cadors, qui sera peut-être déterminant dans la course au titre. Par ailleurs, Barcelone cible toujours Benjamin Pavard et Sofyan Amrabat.