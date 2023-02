Mercato : Moffi snobe l'OM et signe à Nice !

Terem Moffi débarque à l'OGC Nice en provenance de Lorient. Un joli coup effectué par les dirigeants niçois qui s'élève à un montant de 22,5 millions d'euros hors bonus. Un dossier à rebondissements se conclut, alors que Moffi était d'abord annoncé à Marseille. Il est la recrue la plus onéreuse du GYM.



Motivé par le départ d'Andy Delort pour le FC Nantes, l'OGC Nice cherchait un numéro 9 et vient tout juste de le trouver. Irrésistible chez les Merlus, avec 12 buts inscrits en 18 rencontres disputées, Terem Moffi rejoint les Aiglons. L'attaquant nigérian s'engage à Nice pour 4 saisons et demi. Le montant de la transaction atteint les 22,5 millions d'euros, et avec 5 millions en bonus. Un transfert au prix bien supérieur à sa valeur marchande, que Transfermarkt évalue à 15 millions d'euros. Notons également qu'un pourcentage de 15% du prochain transfert de Moffi sera récupéré par Lorient.



Nice s'offre alors le 2ème meilleur buteur du championnat. Un achat historique, qui surpasse celui de Kasper Dolberg, acheté 20,5 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam en 2019, et même celui de Sofiane Diop, arraché à l'AS Monaco l'été dernier pour 22 millions d'euros.



Il y a quelques jours, Terem Moffi était annoncé proche de rejoindre les rangs de l'Olympique de Marseille. Mais l'attaquant a refusé l'OM et a préféré rejoindre Nice, à la surprise générale. Un choix qu'avait validé son nouveau coach Didier Digard en conférence de presse : “Avoir un garçon intelligent, c'est bien”.



Après avoir passé sa visite médicale avec succès, Terem Moffi pourrait jouer dès mercredi soir avec Nice contre Lens. Sa présence reste encore incertaine.