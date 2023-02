Aulas allume Juninho et l'offre insultante du PSG pour Cherki !

Dans des propos rapportés par les médias espagnols, le Brésilien Dani Alves affirme " ne pas avoir peur et être convaincu de sa libération rapide ". Il a été incarcéré il y a une dizaine de jours, après les accusations d'une jeune femme à son encontre lors d'une soirée en boite de nuit fin décembre. Lors de ses conversations avec le reste des détenus, Dani Alves insiste sur le fait que la relation avec la plaignante était consentie. Cependant, selon la presse espagnole, lorsque les autres prisonniers insistent et demandent plus de détails sur l'affaire, le latéral droit esquive la conversation et reste silencieux.Christophe Galtier est apparu très remonté après le match nul du PSG face au Stade de Reims (1-1), dimanche soir en Ligue 1 : " C'est inquiétant à deux semaines de la réception du Bayern en Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'il y ait une forme de crise de confiance. Peut-être une crise de suffisance. On a du mal à redémarrer sur cette fameuse exigence, sur le fait de pouvoir jouer en équipe quand on a le ballon mais aussi quand on ne l'a pas. Évidemment, c'est mon travail. J'ai des joueurs de haut niveau, qui sont aussi des compétiteurs et qui ne peuvent pas accepter d'être à ce niveau-là depuis le début de 2023. Il y a aura des décisions à prendre pour qu'on recrée aussi de la concurrence. Parce qu'on est tombés dans une zone de confort. Il va falloir se secouer ! ".Milan Skriniar va rejoindre le PSG, mais pas tout de suite. En fin de contrat en juin prochain avec l'Inter Milan, le défenseur central a indiqué à un média slovaque avoir déjà signé à Paris pour la saison prochaine. Le club de la capitale aimerait le faire venir dès cet hiver. Christophe Galtier a confirmé que Paris tentait de recruter un renfort et peut-être même plus dans les dernières heures du mercato d'hiver. Le nom de Malcolm circule également avec insistance depuis quelques jours. L'ancien Bordelais veut quitter le Zénith Saint-Pétersbourg pour Paris.Marseille se remet de l'échec du dossier Terem Moffi, et Pablo Longoria fonce sur la piste Vitinha. Le jeune attaquant de Braga réalise une belle première partie de saison. Le SC Braga souhaiterait un chèque de 30 millions d'euros selon la presse portugaise. L'OM devrait tenter de faire baisser le prix. Marseille a aussi confirmé la signature d'Azzedine Ounahi. L'international marocain, qui a impressionné lors de la dernière Coupe du monde a signé un contrat de quatre ans et demi. Angers récupère 10 millions d'euros et inclut un pourcentage de 30% à la revente. Dans le sens des départs, on retrouve Pape Gueye, qui va finir la saison au FC Séville. Jordan Amavi file quant à lui à Brest.Jean-Michel Aulas a fait le point après le match à Ajaccio (0-2) et a commencé par tacler Juninho. Ce dernier avait validé lors d'une interview l'idée d'un départ du joueur de Rayan Cherki au PSG. Le club parisien va même lâcher l'affaire. L'OL attend plusieurs arrivées. Tout d‘abord, le Brésilien Jeffinho, milieu de terrain de Botafogo, devrait bientôt signer. L'international suédois Amin Sarr, qui joue à Heerenveen, devrait le suivre. Enfin, les négociations se poursuivent pour Wilson Isidor, du Lokomotiv Moscou, bien que ce dossier soit plus compliqué.Florian Thauvin va rebondir en Italie. Libre de tout contrat après sa résiliation avec les Tigres, l'ancien Marseillais devrait s'engager très rapidement avec l'Udinese et ainsi pallier à la blessure de Gerard Deulofeu.Chelsea ne lâche pas l'affaire pour Enzo Fernandez. Les Blues voudraient signer le joueur de Benfica à tout prix, et seraient même prêts à payer les 120 millions d'euros de sa clause libératoire.Selon Sky Sports, Arsenal a augmenté son offre pour faire venir Moises Caicedo. Une très grosse proposition, d'environ 80 millions d'euros a été émise. Brighton résiste et veut conserver son joueur.Newcastle a officialisé le recrutement d'Anthony Gordon. Ailier gauche prometteur de 21 ans, l'Anglais arrive en provenance d'Everton contre un chèque de 45 millions d'euros.Des nouvelles d'Ousmane Dembélé. Sorti face à Gérone samedi en Liga, l'attaquant français souffre d'une blessure musculaire à la jambe gauche. La presse catalane parle d'une potentielle absence de 5 à 6 semaines, ce qui lui ferait manquer le choc contre Manchester United en Ligue Europa. Un véritable coup dur pour le Barça.Semaine intensive à la FFF. Les inspecteurs en charge de l'audit à la Fédération Française de Football remettent ce lundi, aux différentes parties prenantes, le document commandé par le ministère des Sports. Ce rapport pourrait avoir de lourdes conséquences. Noel Le Graët va bel et bien être poussé dehors de manière définitive.Cristiano Ronaldo veut rétablir la vérité. Frustré de ne pas avoir pu leur dire au revoir en personne à certains coéquipiers à Manchester United, le Portugais aurait décidé d'inviter Raphaël Varane, Casemiro, Bruno Fernandes et Harry Maguire à venir lui rendre visite en Arabie saoudite, puis dans son futur manoir cet été pour des vacances au Portugal. Son objectif : renouer les liens avec ces joueurs et leur expliquer plus longuement les raisons de son départ des Red Devils.Grand événement en Espagne. L'attaquant de l'Athletic Bilbao Inaki Williams a dû déclarer forfait pour des problèmes physiques pour le match contre le Celta de Vigo ce dimanche. Une nouvelle importante, puisqu'il vient de manquer son premier match de Liga depuis le 20 avril 2016. Au total, il a joué 251 matchs de Liga consécutifs pendant ces 7 ans. Il s'agit là d'un record, qui paraît tout simplement imbattable.Le journal L'Equipe revient sur le match nul concédé par le PSG en Ligue 1 dimanche soir au Parc des Princes contre Reims qui a égalisé dans le temps additionnel. Les Rémois restent sur une série de quatorze matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Les Parisiens perdent une bonne occasion de creuser l'écart en tête.En Espagne, le journal As revient sur le match nul décevant du Real Madrid en Liga (0-0) contre la Real Sociedad. Match sans but non plus à Bernabéu (0-0). Les Blaugranas comptent désormais 5 points d'avance en tête du championnat espagnol. Le plus gros écart depuis le début de la saison.En Italie, le Napoli creuse encore l'écart en tête de la Serie A. 13 points d'avance désormais sur son nouveau dauphin, l'Inter Milan après une nouvelle victoire contre la Roma (2-1). L'AC Milan s'enfonce dans la crise. Les Rossoneri ont été humiliés (5-2) à San Siro dimanche. La Juventus déçoit contre Monza (2-0) et ne parvient pas à remonter au classement.