Cristiano Ronaldo doublement humilié !

Cristiano Ronaldo littéralement humilié, le boss de l'Atlético met le feu en Espagne avec de graves accusations contre le Real et Emiliano Martinez à l'origine d'un changement de règles dans le football. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1229.









Les infos et rumeurs du mercato

Les infos en bref

La revue de presse

Malo Gusto va bien rejoindre Chelsea. Le prix est désormais connu pour le transfert du jeune Lyonnais vers les Blues : 30 millions d'euros hors bonus. Le latéral français, va être prêté dans la foulée à l'OL pour y finir la saison. Concernant Ryan Cherki, sauf retournement de situation, il n'y aura pas de départ au PSG, du moins pour cet hiver.Du côté de l'OM, un accord a été trouvé avec Angers pour le transfert d'Azzedine Ounahi. Le SCO va toucher un chèque de 10 millions d'euros. Un fort pourcentage à la revente a visiblement été négocié. Un contrat de quatre ans et demi attend l'international marocain, auteur d'une coupe du monde de très haut niveau.Côté départ, Bamba Dieng rejoint Lorient. L'attaquant sénégalais a été présenté avec son nouveau maillot au stade du Moustoir vendredi soir après plusieurs jours d'incertitude à propos de son avenir. Le milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo lui fait le forcing pour être transféré cet hiver. L'international équatorien de 21 ans est très courtisé. Chelsea sur le coup. Arsenal a même fait une proposition de 68 millions d'euros vendredi.Le derby entre le Real et l'Atlético en Coupe du Roi a laissé des traces. Le président des Colchoneros a publié un communiqué dans lequel il dénonce l'arbitrage de la rencontre mais aussi un supposé système beaucoup plus global qui favoriserait le club merengue. Des déclarations qui mettent le feu aux poudres en Espagne. Les doutes de la direction de Manchester United.Selon le Daily Mail, ces derniers se montreraient très critiques à l'égard des plans de Jim Ratcliffe, candidat au rachat du club. Ils sont convaincus que le boss d'Ineos n'a pas l'intention de mettre les six milliards de livres exigés par la famille Glazers.La Copa America 2024 aura lieux aux Etats-Unis. Ce sera l'occasion de faire une grosse répétition générale deux ans avant la Coupe du monde qui sera organisée sur le sol américain avec le Canada et le Mexique. Il y aura 16 pays qualifiés, dix nations sud-américaines et six issues de la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des caraïbes.Emiliano Martinez refait parler de lui mais cette fois, c'est indépendant de sa volonté. L'IFAB, qui régit les lois du foot, souhaiterait mettre en place une nouvelle règle pour empêcher les gardiens de "distraire" leurs adversaires sur les penalties et tirs au but. Une volonté qui serait directement liée au comportement du gardien de l'Argentine, face aux tireurs adverses lors de la dernière Coupe du monde.Messi devant Mbappé et Benzema, The Guardian a dévoilé sa liste des 100 meilleurs joueurs de l'année 2022, réalisée grâce à un panel de plus de 200 spécialistes, joueurs, entraîneurs et journalistes. La star de l'Albiceleste arrive tout en haut du classement devant son coéquipier au PSG et le Ballon d'Or 2022. Erling Haaland, transféré l'été dernier à Manchester City, termine 4e devant Luka Modric.C'est la chute finale pour Cristiano Ronaldo éjecté du Top 50. L'international portugais n'arrive qu'en 51e position de ce classement et paye sans doute son comportement avec Manchester United des derniers mois. C'est clairement la fin d'une époque pour CR7, chambré également lors du dernier match de son équipe Al-Nassr. Les supporters adverses ont scandé le nom de Messi, ce qui n'a pas vraiment plu au principal intéréssé.Enfin, le gros coup de gueule de Bruno Genesio qui n'a pas du tout apprécié la prestation de ses joueurs vendredi sur la pelouse de Lorient. Défaite 2 buts à 1 des Rennais lors de ce derby. catastrophique, des touristes. Ce sont les mots utilisés par le coach des Rouge et Noir.En Espagne, le journal Marca revient sur cette affaire d'arbitrage dénoncé par le président du Real Madrid dont le communiqué fait beaucoup de bruit en Espagne... l'Atlético Madrid jouera dimanche en Liga sur la pelouse d'Osasuna. Le Real Madrid, qui accueillera la Real Sociedad dimanche également, devra s'imposer pour ne pas laisser filer le Barça.Le journal Sport se penche de son côté sur le duel entre Gerone et le club blaugrana. Un derby catalan qui peut permettre justement au FC Barcelone de mettre la pression sur le Real en cas de succès. Xavi maintient la pression sur son groupe. pas question de perdre des points en route.En Angleterre, le Star Sport revient sur la qualification de Manchester City pour les 8es de finale de la Cup aux dépens d'Arsenal. score final 1-0 pour les Citizens grâce à un but signé Nathan Aké. Les deux entraîneurs avaient choisi de faire tourner pour cette rencontre.Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs disputés vendredi soir en Serie A. victoire de la Salernitana à Lecce et de Bologne contre La Spezia. L'Inter défie Cremonese dans la soirée. L'Atalanta reçoit la Samp. À la Roma, Nicolo Zaniolo fait le forcing pour partir.