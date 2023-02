Kylian Mbappé pris en flag, les supporters du Real s'enflamment !

Kylian Mbappé pris en train de regarder un match du Real Madrid en douce, Agüero qui tacle Zlatan Ibrahomvic, Zidane sur le banc de l'OM, et si le fantasme devenait réalité ? Voici le programme de ce journal du Foot de ce vendredi 27 janvier 2023.









Zinédine Zidane sur le banc l'OM, un rêve pour de nombreux supporters marseillais

Les autres infos et rumeurs du mercato

Les infos en bref

La revue de presse

Selon le média anglais The Athletic, qui s'appuie sur une source proche du clan Zidane, trois postes pourraient l'intéresser en plus de l'équipe de France. Il s'agirait du Real Madrid, de la Juventus Turin et de l'Olympique de Marseille. Pour le voir signer à l'OM, il faudrait d'abord que le club retrouve un statut lui permettant à nouveau de se battre pour les plus grands trophées. Dans l'état actuel des choses, une telle arrivée est impossible. Un rachat par un propriétaire beaucoup plus ambitieux pourrait être la clé de la venue de Zidane à Marseille.Le Barça veut conserver Ousmane Dembélé à tout prix. L'international français, excellent avec le club blaugrana depuis le début de la saison, a réussi à retourner le public du Camp Nou qui n'avait pas hésité à le siffler copieusement l'an dernier. Le club catalan veut lui offrir une nouvelle prolongation, au-delà de 2024 pour écarter la menace d'un départ cet été. Dembélé est heureux au Barça, mais devrait demander une augmentation de salaire. Il complique la tâche à sa direction, qui doit jongler avec sa masse salariale pour rester dans les clous du règlement de la Liga.Le PSG s'est intéressé au Cas Malcolm. L'ancien Bordelais évolue depuis 2019 au Zénith Saint-Petersbourg. Cette piste a ensuite été mise en de côté pour se concentrer sur celle menant au Lyonnais Rayan Cherki.Marcelo Bielsa est bientôt de retour sur un banc de Premier League. L'Argentin a atterri en Angleterre pour s'entretenir avec les dirigeants d'Everton, qui viennent tout juste de se séparer de Frank Lampard. Un contrat devrait être signé prochainement.L'Ajax Amsterdam, en pleine crise, rencontre aussi des problèmes avec son coach. Le club d'Eredivisie a choisi de licencier son entraîneur Alfred Schreuder ce jeudi 26 janvier. L'Ajax venait de livrer une nouvelle contre-performance contre Volendam (1-1).Et pour finir, c'est officiel pour le prêt payant, sans option d'achat, de Karl Toko-Ekambi au Stade Rennais jusqu'à la fin de la saison. Le club breton va payer 1,5 million d'euros, auquel pourrait s'ajouter un bonus maximum de 1 million d'euros.Après la lourde sanction infligée à la Juventus Turin, ces fameux 15 points de pénalité en Serie A, 22 joueurs, dont Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, pourraient désormais se retrouver dans le viseur de la justice italienne avec une possible suspension à la clé. Tous sont soupçonnés d'avoir été les complices d'une autre fraude financière qui impliquerait des reports de salaire et des sommes perçues non déclarés. Concrètement, les joueurs concernés risquent une suspension de 30 jours. Une sanction qui pourrait s'appliquer aux anciens Bianconeri évoluant désormais à l'étranger dont CR7. Le Portugais a d'ailleurs connu une première désillusion jeudi soir. Son club d'Al Nassr s'est incliné face à Al-Ittihad (3-1), en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo n'a pas marqué et n'a pas pesé dans une rencontre d'un faible niveau. L'attaquant pourra se consoler avec ce cadeau très onéreux reçu pour son transfert en Arabie Saoudite : une montre estimée à 700 000 euros. Au total, 371 pierres précieuses de couleurs vertes ornent cette montre de luxe.Vinicius Jr répond sur le terrain, et sur les réseaux sociaux, à la provocation honteuse des supporters de l'Atlético. Ces derniers avaient pendu une poupée à son effigie avant le quart de finale de Coupe du Roi lors du Derby madrilène."Vini aime Madrid. Il n'y a qu'un seul Madrid", a écrit le Brésilien sur les réseaux sociaux avant le match. Le club merengue avait publié un communiqué pour dénoncer cet “acte malheureux et dégoûtant de racisme ".Les fans du Real se sont enflammé sur les réseaux sociaux sur une séquence furtive montrant Kylian Mbappé et Achraf Hakimi suivant sur leur téléphone ce derby madrilène pendant une soirée caritative organisée par Presnel Kimpembe. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs sur son futur.Paul Pogba va rejouer en Serie A, plusieurs mois après ses deux blessures consécutives. Le milieu de terrain français a rejoué en amical organisé jeudi contre les U23 de la Juve. Il pourrait être dans le groupe pour affronter Monza ce dimanche en championnat et disputer ses premières minutes en match officiel depuis son retour l'été dernierSergio Aguero répond brutalement à Zlatan Ibrahimovic, qui avait dénoncé les célébrations des joueurs argentins après leur victoire en Coupe du monde : " Je pense que tu es le moins bien placé pour parler de mauvais comportement et que c'est très grossier et impoli de dire que nous ne gagnerons plus jamais. Je pense qu'avant de t'inquiéter pour l'Argentine, tu devrais t'inquiéter pour ton pays, pour vos joueurs, qui n'ont même pas participé aux dernières Coupes du monde. Je me souviens de quelques claques, quelques coups. Je suis désolé, nous sommes champions du monde. Désolé ! ".Enfin, le PSG pourra bientôt son nouveau centre d'entraînement XXL situé à Poissy. Les joueurs ont eu le droit à une visite guidée. La livraison de ce centre ultra-moderne reste programmée dans le courant de l'année 2023. 17 terrains de football, des hébergements, un restaurant, un spa. Neymar a profité de cette visite pour poster une photo avec Sergio Ramos en story sur Instagram.Le journal L'Equipe consacre sa Une et plusieurs pages à l'OM, en grande forme en ce moment. 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues pour les Olympiens, qui passent un gros test samedi soir avec la réception de Monaco, qui reste également sur une bonne lancée en championnat. En cas de victoire, les Marseillais mettraient les Monégasques à 8 points derrière.En Angleterre, le Daily Express Sport se penche sur le choc entre Manchester City et Arsenal ce vendredi soir en Cup. En jeu, une place en 8es de finale, mais aussi un duel de coach espagnol, avec Pep Guardiola pour les Citizens, contre Mikel Arteta pour les Gunners.En Espagne, Marca revient sur le derby madrilène remporté par le Real Madrid face à l'Atlético (3-1) après des prolongations qui permettent au club merengue de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Des buts inscrits par Rodrygo, par Karim Benzema et enfin par Vinicius à la dernière minute du match.