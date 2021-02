TOP 11 des citations de Diego Maradona

Une légende du foot est partie... Diego Maradona est décédé le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans. Avec lui sont partis d'innombrables souvenirs pour tout amateur de foot qui se respecte, mais aussi de drôles de phrases et citations célèbres qui le caractérisaient.



Voici 11 citations plus ou moins célèbres d'El Pibe de Oro, et on commence par l'une de nos préférées, celle qui la caractérisait tant, lui issu d'un milieu plus que modeste :



"J'ai grandi dans une résidence privée... Privée d'eau, d'électricité et de téléphone".



Attristé par les injustices, Diego Maradona a même fait la leçon au Pape, lors d'une visite au Vatican :



" Je me suis fâché avec le pape. Je suis allé au Vatican : le plafond était recouvert d'or. Et après, on nous dit que l'église se préoccupe des plus pauvres. Mais, putain mec, vends le toit ! Fais quelque chose ! "



20 ans avant sa mort, il avouait avoir déjà bien vécu, plus que de raison:



"Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu 40 ans qui en valent au moins 70. Ma vie a été bien remplie : je suis sorti de Fiorito pour atteindre le toit du monde, là haut, tout en haut de la célébrité. Mais une fois arrivé là, j'ai dû me démerder tout seul".



Il est revenu sur la main de Dieu évidemment, mais sans éprouver le moindre remord:



"Je demande mille fois pardon aux Anglais, mais la vérité, c'est que je le referais mille fois".



Autres citations devenues cultes :



"Ma mère pense que je suis le meilleur, et j'ai été élevé en croyant toujours en ce que ma mère me disait"



"Si je meurs, je veux naître de nouveau et je veux être footballeur. Je veux être Diego Armando Maradona. Je suis un joueur qui a donné de la joie aux gens, cela me suffit et j'en ai donné beaucoup."



"Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa soeur."



" Ce que j'aime le plus en Norvège, c'est vous mesdames. De retour à la maison, je suis habituée aux femmes journalistes grasses et poilues. "



" On m'en a donné des surnoms, mais Pelusa (peluche) est celui que je préfère parce qu'il me transporte dans mon enfance à Fiorito. "



" Mes enfants légitimes sont Dalma et Giannina. Le reste est le produit de mon argent et de mes erreurs. "



" Le Manchester Derby est plus grand et plus important que El Classico. "

Article lu 522 fois. Rédigé le Mardi 05 Janvier 2021 par TopFoot