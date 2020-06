TOP 10 des équipes ayant eu le plus de penaltys en Ligue 1

Le CIES vient de publier une étude sur le nombre de pénaltys obtenus par les clubs de Ligue 1 depuis la saison 2017/2018.



Contrairement aux idées reçues ces dernières années faisant référence à un grand nombre de "pénos" obtenus par Lyon, c'est bien le club de la capitale qui en a le plus bénéficié, avec 29 unités en 103 matchs. Peu surprenant lorsque l'on compte dans ses rangs des joueurs aussi techniques que Neymar ou rapides comme Kylian Mbappé.



Derrière on retrouve un surprenant Toulouse avec 28 pénaltys, qui n'a visiblement pas su en profiter, étant classé bon dernier du championnat de France notamment cette saison. En troisième position, c'est l'OGC Nice qui a bien profité des coups de sifflets des arbitres français avec 24 pénaltys obtenus en 104 matchs.



L'OL de son côté se classe "seulement" sixième avec ses 23 pénaltys obtenus. En dernière place, les équipes qui pourraient donc être considérées comme les moins avantagées, on retrouve le club de Dijon et de Montpellier qui n'ont pu obtenir que 10 petits "pénos" en 104 matchs. Voici le classement complet des équipes ayant eu le plus de penaltys en Ligue 1 :





